〔美国热股〕Apollo Global Management调高对Great Wolf Resorts出价

路透4月19日电---Apollo Global Management(APO.N)调高对北美最大室内水上乐园运营商Great Wolf ResortsWOLF.O的收购报价,以抗衡私募股权投资公司KSL Capital Partners提出的报价,此前两天Great Wolf Resorts称KSL的收购报价"较高".

在周四早盘交易中,Apollo Global Management股价跌0.36%%,至13.67美元；Great Wolf Resorts升4.04%,至7.44美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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