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市场报道 | 2012年 4月 19日 星期四 21:51 BJT

〔美国股市〕开平盘,一周初请失业金人数高于预估

路透纽约4月19日电---美国股市周四开盘持平,因就业数据表现疲弱,且有传言称法国主权债评级或被下调,都抵消了美国银行和摩根士丹利财报好于预期的影响.

美国银行(BAC.N)上涨2.6%至9.15美元.摩根士丹利(MS.N)上涨4.5%至18.47美元.

美国一周初请失业金人数高于预估,削弱有关4月就业岗位增速加快的憧憬.[ID:nEAPAJ0DI5]

道琼工业指数.DJI盘初上涨3.70点,或0.03%,报13,036.45点.标准普尔500指数.SPX上涨0.12点,或0.01%,报1,385.26点.Nasdaq指数.IXIC下跌1.66点,或0.05%,报3,029.79点.(完)

--编译 许娜;审校 侯向明

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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