〔美国股市〕开平盘,一周初请失业金人数高于预估

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透纽约4月19日电---美国股市周四开盘持平,因就业数据表现疲弱,且有传言称法国主权债评级或被下调,都抵消了美国银行和摩根士丹利财报好于预期的影响.
美国银行(BAC.N)上涨2.6%至9.15美元.摩根士丹利(MS.N)上涨4.5%至18.47美元.
美国一周初请失业金人数高于预估,削弱有关4月就业岗位增速加快的憧憬.[ID:nEAPAJ0DI5]
道琼工业指数.DJI盘初上涨3.70点,或0.03%,报13,036.45点.标准普尔500指数.SPX上涨0.12点,或0.01%,报1,385.26点.Nasdaq指数.IXIC下跌1.66点,或0.05%,报3,029.79点.(完)
--编译 许娜;审校 侯向明
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。