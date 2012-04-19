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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 23:43 BJT

〔国际油市〕5月5日止四周OPEC石油日均出口料将增加62万桶--分析师

路透伦敦4月19日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月5日的四周内,石油日均出口料将增加62万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至5月5日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,429万桶,截至4月7日止四周每日原油出口量为2,367万桶.

该机构上周报告原油出口增加120万桶,增幅为2004年7月10日止四周以来最大.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.

OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.

消息人士称,在4月初的月报中,OPEC报告3月日产量增至3,131万桶,较产量上限高出131万桶,尽管伊朗减产.(完)

浏览OPEC相关报导,请点选[OPEC-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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