〔国际油市〕5月5日止四周OPEC石油日均出口料将增加62万桶--分析师

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透伦敦4月19日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月5日的四周内,石油日均出口料将增加62万桶.
根据Oil Movements提供的最新数据,截至5月5日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料将增至2,429万桶,截至4月7日止四周每日原油出口量为2,367万桶.
该机构上周报告原油出口增加120万桶,增幅为2004年7月10日止四周以来最大.
OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.
OPEC在去年12月14日会议上就每日3,000万桶的产量目标达成一致,为三年来首个新供应协议.
消息人士称,在4月初的月报中,OPEC报告3月日产量增至3,131万桶,较产量上限高出131万桶,尽管伊朗减产.(完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
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