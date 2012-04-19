〔欧洲股市〕收低,受债务忧虑及美国数据打压

* FTSEurofirst 300指数收低0.5%

* 法国和西班牙股市领跌,受累于债务忧虑

* 美国数据和大众财测打压市场人气

* 技术图表显示有进一步下行的空间

路透伦敦4月19日---欧洲股市周四收跌,因一连串不佳的企业财测及疲弱的美国数据降低了企业获利复苏的预期,同时对欧元区主权债务负担的担忧加重低迷的人气.

西班牙公债标售得标收益率上扬,以及有关法国债信评级将被下调的传言(稍后被否认)令投资者不安.法国即将举行总统选举对该国评等构成进一步风险.

法国CAC-40指数.FCHI急跌2.1%;西班牙IBEX指数.IBEX重挫2.4%.欧元区STOXX 50指数的隐含波动率攀升2%,德债收益率触及纪录低位.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%至1,040.79点.欧元区股市的疲弱走势部分被瑞典股市.OMXS30上扬0.5%,丹麦股市.OMXC20收高0.7%,以及英国富时100指数.FTSE大致持平所抵消.

Investec Wealth & Investment研究部主管John Haynes说,"从目前的市场价位来看,欧洲股市前景相当好.如果你是一名投资者而不是交易商,未来两年多的时间里,你可能在欧洲股市赚很多钱.但短期而言,很难看到哪里会传来正面消息."

英国富时100指数.FTSE小跌0.01%,至5,744.55点;德国股市DAX指数.GDAXI跌0.9%,报6,671.22点;法国CAC-40指数.FCHI下滑2.05%,至3,174.02点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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