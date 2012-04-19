〔欧元债市〕标售带动西班牙公债收益率上升,德债价格上扬

* 公债标售后西班牙公债收益率上升

* 德债收益率因市场紧张不安降至纪录低位

* 法国公债在该国大选前承压

路透伦敦4月19日电---指标德债收益率周四触及纪录低位,西班牙公债收益率上升,此前该国公债标售结果逊于预期,未能平息市场对西班牙融资状况的忧虑.

有传言称法国信用评等可能将被调降,该国公债收益率上升,但稍后该传言被否认.

导致市场气氛紧张的源头是西班牙,人们忧虑该国能否在不伤及经济的情况下执行更多撙节措施,并担忧西班牙银行业易受新一轮债市动荡影响的程度.

西班牙10年期公债6%的收益率仍是关注焦点.如果连续突破该水准,收益率升势将加速,很快将触及难以为继的水准.

西班牙售出了25亿欧元公债,处于目标区间的高端,吸引的投标数量多于前一次公债标售的水平.

但分析师和交易商指出两年和10年期公债发行时的定价较二级市场低,暗示投标情况可能并不像投标倍数显示的那样良好.

德债期货FGBLM2涨16个跳动点,至140.52,稍早触及纪录高位140.78.现货10年期公债收益率DE10YT=TWEB触及纪录低位1.60%.

法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB涨6.7个基点,至3.08%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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