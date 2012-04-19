〔英国债市〕英债因追加量化宽松希望降温而下滑,但宏观忧虑提供支持

路透伦敦4月19日电---英债期货周四连跌三天,触及两周最低收位,因投资人降低对英国央行将向经济挹注更多资金的押注,但对欧元区的忧虑及疲弱的美国数据为英债提供一些支持.
周三公布的英央行4月4-5日会议记录显示,长期主张量化宽松政策的英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森不再呼吁采取更多刺激措施,其他委员则担心英国央行对抗通胀的承诺可能受到质疑.
该会议记录及英国央行副总裁塔克对通胀发表的明确警告,强烈暗示了央行将不会延续量化宽松政策,英国央行目前3,250亿英镑量化宽松计划将在5月结束.分析师称,届时英债表现很可能逊于德债和美债.
"投资人将留意德债和美债多于英债,因我不认为英国央行5月将公布推出更多量化宽松,"Lloyds Bank WBM策略师Vatsala Datta说.
美国就业数据疲弱,令英债缩减稍早录得的跌幅.6月英债期货FLGM2跌19个跳动点,结算价报115.07,远高于稍早触及114.81的日内低位.英债较可比德债跌多约半个大点.
西班牙公债标售成绩逊于市场预期,且未能缓和投资人对该国财政的忧虑,而法国公债收益率上升,受有关法国信用评等将可能被下调的传闻拖累.有关传闻之后被否认.
英债盘中升至115.51日内高高,此前德债期货创新高,受法国传闻带动.
10年期英债GB10YT=RR收益率升约2个基点,至2.161%,稍早触及2.182%的两周高位,和可比德债收益率差走宽5个基点,至46个基点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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