〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因传闻中国买入美国玉米

路透4月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收升,交易商说因传闻中国买入美国旧作玉米,且指周三玉米大跌后有逢低买盘.

美国农业部周四公布的一周出口销售报告显示,上周净出口销售298,000吨美国玉米,低于预估的700,000-950,000吨.

韩国KOCOPIA周四透过标购买入55,000吨玉米,这批玉米将于8月25日交付,送往韩国群山港或仁川港.

预报周末至下周初美国中西部北面将有霜冻或冰点温度,但对作物仅造成轻微的损坏.World Weather Inc气象学家Andy Karst说.

7月/12月价差报70-1/2美分.

5月玉米合约CK2结算价升19-1/4美分,报每蒲式耳6.21美元.

5月合约低于所有关键移动均线切入位.首道阻力位是100日移动均线切入位6.34-3/4美元.九日相对强弱指标为42.

今日CBOT玉米预估成交量为410,660口.(完)

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