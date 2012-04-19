〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收升,因传闻中国买入美国玉米

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收升,交易商说因传闻中国买入美国旧作玉米,且指周三玉米大跌后有逢低买盘.
美国农业部周四公布的一周出口销售报告显示,上周净出口销售298,000吨美国玉米,低于预估的700,000-950,000吨.
韩国KOCOPIA周四透过标购买入55,000吨玉米,这批玉米将于8月25日交付,送往韩国群山港或仁川港.
预报周末至下周初美国中西部北面将有霜冻或冰点温度,但对作物仅造成轻微的损坏.World Weather Inc气象学家Andy Karst说.
7月/12月价差报70-1/2美分.
5月玉米合约CK2结算价升19-1/4美分,报每蒲式耳6.21美元.
5月合约低于所有关键移动均线切入位.首道阻力位是100日移动均线切入位6.34-3/4美元.九日相对强弱指标为42.
今日CBOT玉米预估成交量为410,660口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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