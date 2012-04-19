〔纽约期市〕ICE期棉合约多数收高,投资者将5月合约展期

路透纽约4月19日电---棉花期货周四连续第三日多数收涨,分析师称,受助于投资者在下周近月5月合约首个交割通知日前结清头寸,并买入远月合约.

洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2涨0.70美分,或2.01%,报每磅90.72美分,盘中交投区间介于89.70-91.41美分.今日的交投区间在周三88.24-92.25美分的区间内.

根据汤森路透数据,周一市场收于3月20日以来最低水平.

汤森路透数据显示,3月初以来现货合约一直处于87至94美分区间.

根据汤森路透数据,周四预估成交量接近19,500口,较30日均值低约五分之一.

独立棉花分析师Mike Stevens称,"今日交投十分清淡.5月合约寿终正寝."

截至周三,5月合约的未平仓合约数量为减少6,790口,至7,396口,经纪商称,试图结清头寸的交易公司已基本完成操作.

中国农业部的一项调查显示,2012年棉花种植面积可能减少4%.远月合约,尤其是新作12月合约CTZ2受到此消息的支撑.

中国棉花协会曾表示,预计棉花种植面积减少16.7%.

ICE Futures U.S.数据显示,截至4月18日未平仓合约数量为184,636口,为3月15日以来最低.(完)