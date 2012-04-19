〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因最新出口销售数据强于预期

路透4月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易员指因美国一周出口销售数据强于预期,且有消息称上日美国再向中国出售一批大豆.

但市场一度回吐涨幅并在收盘前最后30分钟内短暂转至平盘下方,交易商轧平净多头以及大豆多头/玉米空头价差.

CBOT大豆期货未平仓合约规模本周创下超过800,000口的纪录高位,基金所持净多头规模亦创纪录,市场很容易轧平多头部位.

南美乾旱天气令全球大豆供应前景吃紧,仍支撑大豆市场.

在一份作物月报中,阿根廷农业部将该国2011/12年大豆产量预估下调至4,290万吨,此前为4,400万吨.

美国证实上日向中国出售了110,000吨大豆,2011/12年交货.

美国农业部报告显示,最新一周美国大豆出口销售121.9万吨(包括新作和旧作大豆),高于预期的85-110万吨.对中国出售的大豆中,包括2011/12年付运的127,200吨以及2012/13年付运的615,000吨大豆.

CBOT-5月大豆期货SK2收高8美分,报14.15-3/4美元.

5月豆粕合约SMK2收高1.3美元,报每短吨391.9美元.5月豆油合约BOK2跌0.02美分,收报每磅55.17美分.

今日CBOT预估大豆成交量为235,810口,豆油成交量为117,160口,豆粕成交量为91,973口.

以下为CBOT农产品期货在1904 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 621.00 19.25 3.2% -3.9%

CBOT大豆Sc1 1415.75 8.00 0.6% 18.1%

CBOT豆粕SMc1 391.90 1.30 0.3% 26.7%

CBOT豆油BOc1 55.17 -0.02 0.0% 5.9%

CBOT小麦Wc1 624.75 14.00 2.3% -4.3%

CBOT稻米RRc1 1534.00 -14.00 -0.9% 5.0%

EU小麦BL2H0 217.00 2.25 1.1% 7.2%

NYMEX原油期货CLc1 102.42 -0.25 -0.2% 3.6%

道琼工业指数.DJI 12,936 -97 -0.7% 5.9%

现货金XAU= 1640.40 -0.88 -0.1% 4.9%

欧元/美元EUR= 1.3132 0.0011 0.1% 1.4%

美元指数.DXY 79.5620 0.0240 0.0% -0.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 1028 22 2.2% -40.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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