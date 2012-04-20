修正:〔美国债市〕公债价格上涨,今日数据支持实施宽松货币政策的观点

(更正:译文有误,内文倒数第四段改为"经济数据不会保持强劲",非"经济面的信息并非一直利好")

* 一周初请失业金人数打压春季就业复苏期望

* 美国大西洋沿岸中部地区4月制造业活动指数下跌

* 欧元区不确定性巩固买盘

路透纽约4月19日电---美国公债周四受疲软经济数据提振,一周初请失业金数据、区域制造业和成屋销售数据巩固了未来数月或数年将持续宽松货币政策的观点,利好美国公债.

近来公布的美国数据表明,美国经济至多是温和成长,令美国公债收益率(殖利率)承压,指标10年期美国公债收益率跌回2%下方.

周四公布的一系列数据显示美国上周初请失业金人数高于预期、4月大西洋沿岸中部地区制造业乏善可陈以及3月成屋销售下跌.

"今天美国的数据大多令人失望,冬季的上升势头到4月明显正丧失动能,"Action Economics首席分析师Michael Englund说.

法国、西班牙公债标售、即将到来的法国大选、以及世界银行和国际货币基金组织(IMF)的周末会议等一系列欧元区焦点带来的不确定性,巩固了美国公债的避险魅力.

"公债市场现在明显十分关注欧洲方面的消息,"Hartford Investment Management资深副总裁兼资产组合经理人John Hendricks说.

隔夜时段中,备受关注的法西两国公债标售扶助了美国公债和德国公债等避险资产.

"隔夜时段的法西两国标售提振德国公债,美国公债也获得同样的避险需求,"Jefferies基金分析师Thomas Simons说.

标债后10年期西班牙公债收益率走升,暗示投资者仍担心该国长期财政可持续性.

指标10年期美国公债US10YT=RR上扬4/32,收益率从周三尾盘的1.98%跌至1.96%.

Hendricks称如果本周末IMF会议传出的消息支持缓解欧洲二线国家压力的观点,可能伤及对美国公债的需求,收益率可能会回升.

"利率环境十分动荡,重要新闻层出不穷,"他说.

IMF总裁拉加德周四表示,预期将得到资金来帮助IMF令各国免遭欧元区债务危机波及.

IMF希望得到至少4,000亿美元新资金,这样能倍增应对欧元区债务危机以及防止影响波及其它国家的能力.迄今为止,IMF已从欧洲和日本手中筹集了3,200亿美元资金.[ID:nST0514557]

"经济数据不会保持强劲,今天的数据很好的证明了这一点,"Bank of the West副总裁Paul Montaquila说.该银行掌管的资产规模约为100亿美元."经济走势踉跄,有进有退,令买气进入债市."

还有不到一周,美国联邦公开市场委员会(FOMC)就要举行政策会议,Montaquila指出美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的观点是,美国经济仍未走出金融危机的影响.

他说,债市投资者似乎同意这一点.

"今天结束时,公债市场挠挠头说,'没错,贝南克是对的.收益率没有理由上涨.'"

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.270

五年期公债US5YT=RR 100-26/32 (+01/32) 0.835

10年期公债US10YT=RR 100-12/32 (+05/32) 1.960

30年期公债US30YT=RR 100-05/32 (+05/32) 3.117 (完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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