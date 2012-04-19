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货币新闻 | 2012年 4月 20日 星期五 04:31 BJT

〔美股盘后〕超微半导体公布第一季业绩,股价盘后上涨1%

路透纽约4月19日电---超微半导体AMD.N周四在美股盘后交易中上升1%,此前该公司公布了业绩.

超微半导体AMD.N公布第一季非GAAP每股收益(EPS)为0.12美元,第一季(GAAP)每股亏损0.80美元.第一季营收为15.9亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计超微半导体第一季每股收益为0.09美元,营收为15.6亿美元.

超微半导体预计第二季营收环比增长3%,加减3%.

根据汤森路透I/B/E/S,市场预计超微半导体第二季营收为15.9亿美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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