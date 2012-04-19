〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆上涨,得益于托管买盘和资金汇回操作

* 欧元反弹,受益于托管买盘及可能的汇回资金行动

* 欧元/美元在1.30美元上方获得支撑,但市场仍较谨慎

* 日圆下跌,因日本央行总裁白川方明仍致力于放宽货币政策

路透纽约4月19日电---欧元兑美元周四在震荡交投中上涨,结束了此前两天的跌势,本周西班牙公债标售总体表现良好,此后机构为调整空头部位而买入,欧元因而受益.

一些分析师表示,有消息称国际货币基金组织(IMF)确认出资约3,200亿美元帮助那些受欧债危机影响成员国的承诺,这给予欧元一些额外支撑.

分析师还表示欧洲一些银行汇回大量欧元以增加资本,这亦提振了欧元.

西班牙已命令银行业巩固资产负债表,因楼市持续调整,且央行预计银行业将需要约538亿欧元(合707亿美元)用作坏账拨备.但一些人怀疑这一数量是否足够.

市场人士非常怀疑欧元区金融体系的流动性和欧债的可持续性.另一方面,一些机构投资者不太悲观,愿意出脱空头部位,保持中性立场.

"许多本已作空欧元的投资者意识到这些空头部位不合时宜,他们中多数是中长期投资大户,"Faros Trading董事总经理Douglas Borthwick称.

他称来自欧元区的消息总体来说是正面的,本周西班牙公债标售需求强劲,IMF承诺帮助那些正在应对欧债危机的经济体,而且实际上欧元区二线国家没有一个国家出现无序违约.

"如果综合考虑这些因素,投资者就会很宽慰了,"Borthwick称,"人们虽然不会买入欧元并作多它,但很可能买入欧元以出脱此前的欧元空头部位."

纽约汇市尾盘交易中,欧元/美元EUR=涨0.1%,报1.3131美元,稍早触及当日低位1.3068,日高为1.3164美元.欧元/日圆EURJPY=涨0.4%,至107.07日圆.