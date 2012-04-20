更正:〔加拿大汇市〕加元兑美元收低,因美国数据不振且欧洲局势堪忧

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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(更正:第四段"英国央行"改正为"加拿大央行")
路透多伦多4月19日电---加元兑美元周四连续第二天下跌,因美国数据疲软且欧元区忧虑伤及人气,本周由加拿大央行对国内经济预期改善引发的涨势恐有逆转之虞.
周四公布的数据令有关美国经济复苏力道的忧虑升温.美国最新一周初请失业金人数高于预期,大西洋沿岸中部地区制造业活动大幅放缓,3月成屋销售连续第二个月下跌.
加元兑美元CAD=D4收报0.9952加元,或1.0048美元,低于周三0.9913加元或1.0088美元的收盘价.日低为0.9965加元.
外部的负面力量逐渐令加元回吐本周稍早所录涨幅.此前加拿大央行对经济前景持比较乐观的看法,并暗示正开始更为严肃地考虑收紧货币政策,令市场惊讶,助推加元走强.
但Scotia Capital外汇交易总监David Bradley说,加拿大央行周三公布的货币政策报告强调略微谨慎,放缓了加元动能.
CanadianForex资深副总裁表示John Curran认为加元兑美元将进一步走软,并称随着加元/美元接近平价水准,应该会出现对加元的良好需求.他说,加元可能会守在过去几个月的交投区间中,即0.9850-1.0050加元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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