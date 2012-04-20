〔金砖国家〕4月19日股汇市收盘纵览

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透4月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF微幅收低0.03%,报1,023.49点.
中国股市:沪综指周四微幅收低.央行将稳步增加流动性的表态令大盘在上日大涨后基本持稳,盘间以窄幅震荡为主.分析人士指出,由于政策利好程度有限,短线大盘料将继续维持震荡盘整格局.沪综指.SSEC收报2,378.634点,跌2.215点,或0.09%,上日创逾两月最大单日涨幅.上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.31%.今日上海A股成交额缩至898亿元人民币,上交易日为929亿元.[.SSCN]
香港股市:周四涨至三周高位,中国人寿(2628.HK)与其他保险股劲升,受低估值和投资规定放宽的臆测推动,其涨势扶助恒指表现超越其他亚洲股指.恒生指数.HSI收升1%至3月27日以来的最高位.恒生国企指数.HSCE涨1.4%,中国人寿劲扬3.9%,提供最大助力.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四微幅收跌,日内波动甚窄.西班牙政府今日稍后将标售最多25亿欧元债券,将再度试探投资者对这个债务沉重国家的信心.标售结果出炉之前,投资者的观望谨慎情绪占据上风.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水260点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3299元.[CNY/CN][ID:nSB1499048]
========================================================================================
印度股市:周四连续第四日上涨,汽车类股延续涨势,Infosys从近期大幅下跌中反弹,不过在公司财报季期间投资者的态度仍十分谨慎.指标BSE指数.BSESN收高0.6%至17,503.71点.[.BO][ID:nL3E8FJ6M7]
印度汇市:印度卢比周四跌至逾三个月的最低位,这令交易员们提防印度央行可能会出手干预,因为印度卢比的前景保持低迷态势.在很大程度上由油价上涨所引起的经常帐赤字走阔、经济增速放缓,以及对欧元区债务危机恶化蔓延影响的担忧,对印度卢比的走势产生重大影响.印度卢比兑美元INR=D2收报52.14/52.15,接近日低52.165,为1月10日以来的最低位.[INR/][ID:nL3E8FJ69T]
========================================================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,609.560点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.53%至852.07点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.14%至29.5350;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.24%,报38.8100.
========================================================================================
巴西股市:拉丁美洲股市周四在动荡交投中涨跌互现,因为对欧元区债务危机的忧虑打压乐观情绪,但墨西哥比索走软激励买家入场.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.62%至62,618.41点,结束三日连涨之势.[ID:nL2E8FJHJP]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元周四跌至2012年新低,此前巴西央行将指标利率自9.75%调降至9%,接近历史低点.此次降息虽在外界预料之中,但央行暗示未来有更多降息可能,这却令市场大感意外[ID:nST0514715].巴西雷亚尔兑美元BRBY周四下跌0.28%至1.8836,为去年11月以来的最低水准.[ID:nL2E8FJ8W4]
========================================================================================
南非股市:周四连续第三日收涨,受助于西班牙公债标售买需稳健,全球矿业巨擘必和必拓(BILJ.J)等矿业个股涨幅居前,必和必拓延续了上日因产量数据优于预期而引发的涨势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.22%至30,110.72点.综合指数.JALSH收升0.17%至34,106.92点.[.J][ID:nL6E8FJEDA]
南非汇市:南非兰特和政府公债周四下滑,继本周稍早大幅上涨后涨势暂歇,因为投资者担忧欧元区债务危机.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.8556,周三纽约收盘价为7.8452.[ZAR/][ID:nL6E8FJFOF]
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3