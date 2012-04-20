〔金砖国家〕4月19日股汇市收盘纵览

路透4月20日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月19日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF微幅收低0.03%,报1,023.49点.

中国股市:沪综指周四微幅收低.央行将稳步增加流动性的表态令大盘在上日大涨后基本持稳,盘间以窄幅震荡为主.分析人士指出,由于政策利好程度有限,短线大盘料将继续维持震荡盘整格局.沪综指.SSEC收报2,378.634点,跌2.215点,或0.09%,上日创逾两月最大单日涨幅.上证金融地产行业指数.SSEFN收涨0.31%.今日上海A股成交额缩至898亿元人民币,上交易日为929亿元.[.SSCN]

香港股市:周四涨至三周高位,中国人寿(2628.HK)与其他保险股劲升,受低估值和投资规定放宽的臆测推动,其涨势扶助恒指表现超越其他亚洲股指.恒生指数.HSI收升1%至3月27日以来的最高位.恒生国企指数.HSCE涨1.4%,中国人寿劲扬3.9%,提供最大助力.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四微幅收跌,日内波动甚窄.西班牙政府今日稍后将标售最多25亿欧元债券,将再度试探投资者对这个债务沉重国家的信心.标售结果出炉之前,投资者的观望谨慎情绪占据上风.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水260点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3299元.[CNY/CN][ID:nSB1499048]

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印度股市:周四连续第四日上涨,汽车类股延续涨势,Infosys从近期大幅下跌中反弹,不过在公司财报季期间投资者的态度仍十分谨慎.指标BSE指数.BSESN收高0.6%至17,503.71点.[.BO][ID:nL3E8FJ6M7]

印度汇市:印度卢比周四跌至逾三个月的最低位,这令交易员们提防印度央行可能会出手干预,因为印度卢比的前景保持低迷态势.在很大程度上由油价上涨所引起的经常帐赤字走阔、经济增速放缓,以及对欧元区债务危机恶化蔓延影响的担忧,对印度卢比的走势产生重大影响.印度卢比兑美元INR=D2收报52.14/52.15,接近日低52.165,为1月10日以来的最低位.[INR/][ID:nL3E8FJ69T]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,609.560点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.53%至852.07点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.14%至29.5350;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.24%,报38.8100.

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巴西股市:拉丁美洲股市周四在动荡交投中涨跌互现,因为对欧元区债务危机的忧虑打压乐观情绪,但墨西哥比索走软激励买家入场.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.62%至62,618.41点,结束三日连涨之势.[ID:nL2E8FJHJP]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元周四跌至2012年新低,此前巴西央行将指标利率自9.75%调降至9%,接近历史低点.此次降息虽在外界预料之中,但央行暗示未来有更多降息可能,这却令市场大感意外[ID:nST0514715].巴西雷亚尔兑美元BRBY周四下跌0.28%至1.8836,为去年11月以来的最低水准.[ID:nL2E8FJ8W4]

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南非股市:周四连续第三日收涨,受助于西班牙公债标售买需稳健,全球矿业巨擘必和必拓(BILJ.J)等矿业个股涨幅居前,必和必拓延续了上日因产量数据优于预期而引发的涨势.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.22%至30,110.72点.综合指数.JALSH收升0.17%至34,106.92点.[.J][ID:nL6E8FJEDA]

南非汇市:南非兰特和政府公债周四下滑,继本周稍早大幅上涨后涨势暂歇,因为投资者担忧欧元区债务危机.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.8556,周三纽约收盘价为7.8452.[ZAR/][ID:nL6E8FJFOF]