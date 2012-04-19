日韩经济指标预测--4月20日-4月27日****

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月20日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月20日(五)
无重要数据公布.
--------------------------------4月23日当周---------------------------------
4月23日(一)
无重要数据公布.
4月24日(二)
2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 101
4月25日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,163
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,028
4月26日(四)
2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余41
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 -- +2.3%
(较前月) -- +1.8%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- +0.3%
全国核心CPI(较上年同期) -- +0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 4月 -- -0.1%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.3%
2330 日本求才求职比 3月 -- 0.75
失业率 -- 4.5%
2350 日本工业生产 3月初值 -- -1.6%
一个月预估 -- +2.6%
两个月预估 -- +0.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 -- +3.5%
4月27日(五)
0330 日本央行利率决定 4月 -- 0.10%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- -1.8%
房屋开工较上年同期) -- +7.5% (完)
--编译 郑茵;审校 蔡美珍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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