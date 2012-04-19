《美国重要政经日程》--4月20日

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1200 - G20财长和央行总裁会议
1400 - 美国石油协会(API)公布月度石油库存报告
约1800 - G20主席国墨西哥在G20财长和央行总裁会议结束后举行记者会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 蔡美珍
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路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。