版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 20日 星期五 06:30 BJT

《美国重要政经日程》--4月20日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1200 - G20财长和央行总裁会议

1400 - 美国石油协会(API)公布月度石油库存报告

约1800 - G20主席国墨西哥在G20财长和央行总裁会议结束后举行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 蔡美珍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐