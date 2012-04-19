澳新经济指标预测--4月20日-4月27日****

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月20日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月16日当周----------------------------------
4月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -1.0% +2.5%
出口物价(较前季) -2.0% -1.5%
--------------------------------4月23日当周----------------------------------
4月23日(一)
0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.9%
4月24日(二)
0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- 持平
(较上年同期) -- +3.1%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.6%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.6%
4月25日(三)
澳洲市场假期
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
4月26日(四)
暂无重要数据
4月27日(五)
暂无重要数据
--编译 郑茵;审校 蔡美珍
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