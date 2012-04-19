〔全球经济〕仍需宽松政策支持,但到时间必须予以撤除--日央行总裁(更新版)

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* 日本经济将温和复苏--白川方明

* 日本央行将继续实施强有力的宽松货币政策

* 亦有必要采取措施,提高日本经济成长潜力

路透华盛顿4月19日电---日本央行总裁白川方明周四表示,全球经济仍需要积极的货币政策刺激,但主要央行必须在某一时刻撤除超宽松货币政策.他并警告称,过长时间维持过于宽松的货币政策将会带来弊端.

在谈及日本货币政策时,白川方明重申,央行将继续推行强有力的货币宽松政策,直至接近达成1%的通胀目标.这表明央行准备在必要时采取进一步行动以支撑经济.

市场正密切关注日本央行下周将要举行的政策会议,一些消息人士称,央行将考虑推出进一步货币刺激举措,以显示其帮助日本经济摆脱通缩泥沼的决心.

白川方明认为,新兴经济体的强劲表现将带动海外经济加快成长,日本也将步入温和复苏.但他警告称,全球经济的现状表明,有必要继续以宽松货币政策提供支持.

"在这个关键时刻,我们需要积极放宽货币政策.这是毋庸置疑的,"白川方明说.此前他在日本驻美大使馆举办的一次活动上发表了讲话.

"但我们不能永远采取这样的宽松政策.到了某个时刻,我们需要扭转货币政策.有必要明确说明,我们正在争取实现的目标是什么."他说.

白川方明长期以来一直主张,日本过去应对1980年代资产价格泡沫以及泡沫破灭后严重经济下滑的经验表明,过长时间维持宽松货币环境是有危险的.

"当经济维持高增长,尤其是伴随低通胀的时候,良好的经济表现有可能引发过度信心,"他在演讲中说.

白川方明认为,美国正在经历的资产负债规模调整与日本泡沫破灭后的情况类似,不过其脱困时间会短于日本,因美国经济更富弹性与活力,而且其清理不良贷款的速度也更快.

他一方面强调日本央行维持超宽松货币政策的决心,另一方面也表示,在推行这些货币政策举措的同时,需竭力提高日本长期经济成长潜力--例如放宽政策刺激国内就业人口增长--以便战胜通缩.

"我们既需要货币政策的支持,也有必要进一步努力,提高经济成长潜力,"他说.

"人们经常从通缩的角度来进行这类讨论.在我看来,通缩反映的是一种更为根本性的问题,即经济成长潜力在下滑.(完)