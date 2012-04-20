欧洲经济指标预测--4月20日-4月27日****

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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路透4月20日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月20日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 109.5 109.8
现况指数 117.0 117.4
预期指数 102.5 102.7
0830 英国零售销售(较前月) 3月 +0.5% -0.8%
(较上年同期) +1.4% +1.0%
---------------------------------4月23日当周---------------------------------
4月23日-27日
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 -- -1.0%
(较上年同期) -- -0.9%
4月23日(一)
0645 法国企业景气指数 4月 95 96
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 47.0 46.7
服务业PMI 50.2 50.1
综合PMI -- 48.7
0728 德国制造业PMI 4月初值 48.8 48.4
服务业PMI 52.4 52.1
综合PMI -- 51.4
0758 欧元区制造业PMI 4月初值 48.0 47.7
服务业PMI 49.4 49.2
综合PMI 49.3 49.1
0800 意大利消费者信心指数 4月 96.7 96.8
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差15.5
4月24日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 3月 -- 0.87
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 顺差1 顺差26.77
0645 法国消费者信心 4月 88 87
0830 英国公共部门收支短差报告(PSNCR)(亿英镑) 3月 -- 盈余77.7
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 129.1
0900 欧元区工业订单(较前月) 2月 -0.8% -2.3%
(较上年同期) -- -3.3%
0900 意大利薪资(较前月) 3月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
4月25日-30日
0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.9% +1.0%
(较上年同期) +3.3% +3.5%
4月25日(三)
0830 英国GDP(较前季) 第一季初值 -- -0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 负20 负8
4月26日-30日
0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +1.1% -1.1%
(较上年同期) -0.4% +1.7%
4月26日(四)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 +0.4%
(较上年同期) +2.1% +2.3%
0800 意大利企业景气指数 4月 92.7 92.1
0900 欧元区企业景气指数 4月 负0.24 负0.30
经济景气指数 94.4 94.4
工业景气指数 负7.1 负7.2
服务业景气指数 负0.4 负0.3
消费者景气指数 负18.7 负19.1
消费者通胀预期指数 -- 24.0
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 -- 0
2301 英国Gfk消费者信心指数 4月 -- 负31
4月27日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 5月 5.9 5.9
0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -1.6% +3.0%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +1.0% +0.8%
0700 瑞士KOF领先指标 4月 0.30 0.08
0800 意大利零售销售(较前月) 2月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -0.8% (完)
--编译 张荻;审校 张涛
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