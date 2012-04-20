《中国报摘》--中国证券报4月20日

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
* 头版头条:
--中国央行公开市场连续第四周实现净投放.不过,19日资金利率不跌反涨,银行体系流动性再现趋紧苗头.分析人士指出,未来资金面或面临多重压力,货币政策预调微调力度有望加大.在具体政策工具方面,下调存款准备金率或是放松流动性首选.
* 其他:
--国务院发展研究中心副主任卢中原称,中国经济在一季度放缓符合预期,预计最坏的情况下经济将在二季度见底,未来增长的基本面不会有大的变化,短期内宏观调控的总基调也不变.
--同花顺数据显示,1,849家A股上市公司发布了2011年年度业绩,实现净利润1.80万亿元人民币,同比增长14.09%,低于营业收入增幅,更远低于财务费用增幅.
--二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压力紧张的局面.随着资金的逐渐到位,铁路投资也将逐渐恢复.今年铁路投资的重点仍是"保在建"项目,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划.
--财政部日前发布通知明确,符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备,允许在企业所得税税前扣除,同时将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入.
--上海银行股东大会将审议发行H股并上市和延长IPO方案有效期等提案.业内人士称,这意味着上海银行A股上市或再度推迟.
--海螺水泥(600585.SS)公告称,公司一季度实现净利润12.49亿元,同比下降43.64%.至此,已经发布一季报或者业绩预告的9家水泥公司,均出现了业绩下滑或亏损的局面.(完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3