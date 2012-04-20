《中国报摘》--中国证券报4月20日

* 头版头条:

--中国央行公开市场连续第四周实现净投放.不过,19日资金利率不跌反涨,银行体系流动性再现趋紧苗头.分析人士指出,未来资金面或面临多重压力,货币政策预调微调力度有望加大.在具体政策工具方面,下调存款准备金率或是放松流动性首选.

* 其他:

--国务院发展研究中心副主任卢中原称,中国经济在一季度放缓符合预期,预计最坏的情况下经济将在二季度见底,未来增长的基本面不会有大的变化,短期内宏观调控的总基调也不变.

--同花顺数据显示,1,849家A股上市公司发布了2011年年度业绩,实现净利润1.80万亿元人民币,同比增长14.09%,低于营业收入增幅,更远低于财务费用增幅.

--二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压力紧张的局面.随着资金的逐渐到位,铁路投资也将逐渐恢复.今年铁路投资的重点仍是"保在建"项目,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划.

--财政部日前发布通知明确,符合条件的中小企业信用担保机构按照不超过当年年末担保责任余额1%的比例计提的担保赔偿准备,允许在企业所得税税前扣除,同时将上年度计提的担保赔偿准备余额转为当期收入.

--上海银行股东大会将审议发行H股并上市和延长IPO方案有效期等提案.业内人士称,这意味着上海银行A股上市或再度推迟.

--海螺水泥(600585.SS)公告称,公司一季度实现净利润12.49亿元,同比下降43.64%.至此,已经发布一季报或者业绩预告的9家水泥公司,均出现了业绩下滑或亏损的局面.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]