〔美国股市〕ADR下跌,诺基亚疲弱财报及西班牙标债结果令担忧升温

路透纽约4月19日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四下跌,因诺基亚(NOK.N)公布疲弱业绩,加深对企业获利状况的担忧.

诺基亚ADR下挫3.8%至3.82美元,此前该公司公布第一季亏损超出预期,并解雇销售部门负责人.公司并承诺进一步大幅削减成本.[ID:nSB1499260]

西班牙债券标售结果加剧了对该国或成为欧洲下一个需要援救国家的忧虑.西班牙国际银行ADRSTD.N跌3.8%至6.10美元,德意志银行(DB.N)跌2.6%至44.27美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.45%,美国股市标准普尔500指数.SPX跌0.59%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.61%,欧洲股市FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.52%.

亚洲企业ADR指数.BKAS微跌0.06%,拉丁美洲ADR指数.BKLA下滑0.54%.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI