〔美国股市〕ADR下跌,诺基亚疲弱财报及西班牙标债结果令担忧升温

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透纽约4月19日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四下跌,因诺基亚(NOK.N)公布疲弱业绩,加深对企业获利状况的担忧.
诺基亚ADR下挫3.8%至3.82美元,此前该公司公布第一季亏损超出预期,并解雇销售部门负责人.公司并承诺进一步大幅削减成本.[ID:nSB1499260]
西班牙债券标售结果加剧了对该国或成为欧洲下一个需要援救国家的忧虑.西班牙国际银行ADRSTD.N跌3.8%至6.10美元,德意志银行(DB.N)跌2.6%至44.27美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑0.45%,美国股市标准普尔500指数.SPX跌0.59%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR下跌0.61%,欧洲股市FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.52%.
亚洲企业ADR指数.BKAS微跌0.06%,拉丁美洲ADR指数.BKLA下滑0.54%.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
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欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。