更正:〔东京汇市〕日本央行宽松立场打压日圆,欧元摆脱法国利空传闻影响

(更正:因译文有误,内文倒数第三段改为"万一G20认定IMF融资能力已经足够",非"万一IMF在G20会议争取到足够增资")

* 日本央行总裁重申致力推行强力宽松

* 商品货币回落

* 关注G20会议的IMF增资磋商

路透悉尼4月20日电---投资者周五仍对日圆保持谨慎,因日本央行仍强力扬言进一步宽松货币政策,美国经济数据令人失望和全球股市下跌,令商品货币承压.

美元兑日圆JPY=报81.69日圆,此前一度触及一周半高位81.74.这让4月10日高位81.87成为关注焦点.欧元兑日圆EURJPY=R上涨高见107.35日圆,明显远离周一低点约104.63.

日本央行总裁百川方明重申,该央行将继续推行强有力的货币宽松政策,直至1%的通胀目标有望达到.这一表示暗示了央行准备好在必要时采取进一步行动支持经济.[ID:nSB1498246]

尽管日本央行的政策立场有助巩固日圆作为利差交易货币,但交易商指出,市场已经消化了日本央行以某种形式放宽政策的预期,该央行可能还需要做得更多,才会令日圆进一步走低.

"市场似乎已经消化了一种预期,即日本央行将在下周五的政策会议上宣布温和扩大资产购买规模目标,增幅大概在5万亿(兆)日圆左右."法国巴黎银行的分析师在客户报告中写道.

"因此,可能需要超过这个,美元/日圆才能延续升势.不过,如果央行决定将所购公债期限从目前的1-2年期延长,可能也有助于支撑美元/日圆."

欧元兑美元EUR=摆脱了隔夜的震荡走势.西班牙成功标债后,汇价一度触及1.3166美元的高点,但法国评级或遭调降的传言打压汇价下跌,随后传言遭否认.

经历上述戏剧性事件后,欧元兑美元报1.3143,仍位于1.3000-1.3200的交投区间内.

浏览美国请领失业金数据图表,请点选:(link.reuters.com/xud77s)

不过,商品货币仍维持跌势,因美国经济数据令人失望且企业业绩表现不佳,打压风险偏好.

数据显示,美国上周初请失业金人数首次出现仅仅小幅下滑的情况,暗示就业市场继3月表现令人失望之后,4月也不会有多大改善.

澳元兑美元AUD=D4回落至1.0334美元,连续第二日下跌,不过仍持守于本周区间1.0305/1.0420,市场尚未找到足够动力让其突破目前的区间.

"现在G20正在华盛顿开会,许多注意力转至国际货币基金组织(IMF)可以筹得多少额外资金,来帮助提振欧洲纾困基金,"DailyFX分析师Christopher Vecchio说.

"万一G20认定IMF融资能力已经足够...我认为未来数日,欧洲及商品货币兑日圆和美元料将下跌."

IMF争取扩大资金规模以处理欧债危机的努力,周四遭遇挫折,因巴西要求以提高新兴国家在IMF的话语权,作为额外出资的先决条件. [ID:nST0515161]

周五将继续讨论此项议题.(完)

--编译 肖群英/徐文焰/王兴亚/李婷仪;审校 蔡美珍/王冠中/龚芳

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