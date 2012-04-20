〔英国经济〕实际上要好于数据所反映的情况--央行委员普森

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 普森:短期GDP数据会掩盖根本性的成长趋势
* 英国CPI年底前仍有可能回到2%水准
* 技术性衰退可能会过份打击信心
路透爱丁堡4月19日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周四表示,英国经济的实际情况应该比即将公布的官方数据所显示的要好,但央行可能很难说服公众相信这一点.
普森长期以来一直极力拥护央行的量化宽松政策,但当周三公布的会议记录显示他不再支持进一步购买公债时,金融市场委实吃惊不小.
他在爱丁堡出席一个银行业会议时告诉记者,在2月和3月会议就提高央行资产购买目标至3,500亿英镑进行投票时,他"真的举棋不定".
他表示,尽管过去一个月来一些调查数据表现疲弱,但总体上还是确认英国潜在经济成长处于上升趋势,他也因此更加相信,经济并不需要额外的刺激.
此外普森认为,对刺激经济而言,最主要的是英国央行所完成的量化宽松总体水平,而不是具体某个月里的购买规模.
周三公布的央行会议记录警告,下周公布的官方国内生产总值(GDP)数据可能显示生产水平下滑,因建筑业数据呈现令央行难以理解的疲弱.
鉴于此前GDP在2011年第四季已经萎缩0.3%,这次如再出现下滑,英国经济将陷入技术性衰退--且由于额外的公共假日,今年第二季经济也有可能出现萎缩.
普森对这一观点表示认同,并表示对英国央行而言,这一问题可能不像表面上那么简单.
"让人担心的是,人们将会看到这些数据,并在信心方面造成我们认为并不合理的负面冲击,"他说."没有什么好办法能避免这种情况."
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)