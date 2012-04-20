〔英国经济〕实际上要好于数据所反映的情况--央行委员普森

* 普森:短期GDP数据会掩盖根本性的成长趋势

* 英国CPI年底前仍有可能回到2%水准

* 技术性衰退可能会过份打击信心

路透爱丁堡4月19日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周四表示,英国经济的实际情况应该比即将公布的官方数据所显示的要好,但央行可能很难说服公众相信这一点.

普森长期以来一直极力拥护央行的量化宽松政策,但当周三公布的会议记录显示他不再支持进一步购买公债时,金融市场委实吃惊不小.

他在爱丁堡出席一个银行业会议时告诉记者,在2月和3月会议就提高央行资产购买目标至3,500亿英镑进行投票时,他"真的举棋不定".

他表示,尽管过去一个月来一些调查数据表现疲弱,但总体上还是确认英国潜在经济成长处于上升趋势,他也因此更加相信,经济并不需要额外的刺激.

此外普森认为,对刺激经济而言,最主要的是英国央行所完成的量化宽松总体水平,而不是具体某个月里的购买规模.

周三公布的央行会议记录警告,下周公布的官方国内生产总值(GDP)数据可能显示生产水平下滑,因建筑业数据呈现令央行难以理解的疲弱.

鉴于此前GDP在2011年第四季已经萎缩0.3%,这次如再出现下滑,英国经济将陷入技术性衰退--且由于额外的公共假日,今年第二季经济也有可能出现萎缩.

普森对这一观点表示认同,并表示对英国央行而言,这一问题可能不像表面上那么简单.