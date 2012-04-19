〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上扬,受较小型船舶活动提振

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上扬,较小型船舶运价攀升,抵消海岬型货运活动低迷的影响.
波罗的海乾散货运价指数上涨22点至1,028点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
"尽管海岬型活动陷于低潮,但整体运价指数仍呈正面趋势.主要受到巴拿马型和超灵便型船舶的提振,两者目前的日均获利都超过10,000美元,"Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth说.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨63点或4.88%,至1,354点.该型船舶日均获利升至10,835美元.
轻便型船舶和超灵便型船舶的日均获利分别升至8,399美元和10,374美元.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI持平在1,534点,日均获利为6,627美元,因担忧中国需求放缓.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
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