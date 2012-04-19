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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 07:53 BJT

《中国报摘》--金融时报4月20日

* 头版头条:

--保监会召开第二代偿付能力监管制度体系建设启动会,保监会主席项俊波指出,计划用3至5年时间建成第二代偿付能力.

* 其他:

--中国国家开发银行[CHDB.UL]和农业部签署《共同推进现代农业发展合作协议》及《开发性金融支持我国农业国际合作协议》,根据协议,"十二五"(2011-2015年)期间国开行将融资2,000亿元人民币支持现代农业发展.

--港交所周四宣布,计划取得监管批准及市场准备就绪后,于第三季推出离岸人民币期货.港交所建议中的合约细则显示,香港人民币期货的合约月份包括现月、下三个月及之后的三个季月,合约金额10万美元,最低波幅为人民币0.0001元.

--上海证券交易所、深圳证券交易所公布劳动节休市安排,根据安排,4月29日(星期日)至5月1日(星期二)休市,5月2日(星期三)起照常开市,另4月28日(星期六)为周末休市.(完)

--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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