《中国报摘》--金融时报4月20日

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
* 头版头条:
--保监会召开第二代偿付能力监管制度体系建设启动会,保监会主席项俊波指出,计划用3至5年时间建成第二代偿付能力.
* 其他:
--中国国家开发银行[CHDB.UL]和农业部签署《共同推进现代农业发展合作协议》及《开发性金融支持我国农业国际合作协议》,根据协议,"十二五"(2011-2015年)期间国开行将融资2,000亿元人民币支持现代农业发展.
--港交所周四宣布,计划取得监管批准及市场准备就绪后,于第三季推出离岸人民币期货.港交所建议中的合约细则显示,香港人民币期货的合约月份包括现月、下三个月及之后的三个季月,合约金额10万美元,最低波幅为人民币0.0001元.
--上海证券交易所、深圳证券交易所公布劳动节休市安排,根据安排,4月29日(星期日)至5月1日(星期二)休市,5月2日(星期三)起照常开市,另4月28日(星期六)为周末休市.(完)
--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透香港2月28日 - 中国第二大箱板纸生产商--理文造纸有限公司周二宣布，2016年度净利同比增长22.7%，再创年度新高，受需求回暖带动纸价回升，以及增值税退税优惠等因素带动。
路透香港2月28日 - 中国光大集团的环保业务分支--光大国际有限公司周二公布，去年度净利同比增长34%，好于市场预期，惟派息比率下降至33%。