《中国报摘》--金融时报4月20日

--港交所周四宣布,计划取得监管批准及市场准备就绪后,于第三季推出离岸人民币期货.港交所建议中的合约细则显示,香港人民币期货的合约月份包括现月、下三个月及之后的三个季月,合约金额10万美元,最低波幅为人民币0.0001元.