北约秘书长呼吁中俄向阿富汗安全部队提供资金

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔4月19日电（记者 Sebastian Moffett/Justyna Pawlak ）---北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）周四呼吁，2014年后中国和俄罗斯向阿富汗安全部队提供资金。多数外国部队即将撤离阿富汗，北约希望此前能找到更广泛的资金来源。

北约预计，维持阿富汗安全部队每年大概需要40亿美元资金。美国希望，能从北约盟国和合作国筹集10亿欧元（约合13亿美元）。但迄今只有英国公开承诺具体金额，每年提供1,100万美元。

拉斯穆森在布鲁塞尔新闻发布会上称：“我们欢迎俄罗斯、中国和其它国家提供资金，确保2014年后阿富汗安全部队保持实力。”北约外长及防长在布鲁塞尔举行会议，筹备下月在芝加哥的峰会。

有人担忧，外国军队撤离阿富汗，或使阿富汗再次陷入内战，美国和北约试图打消这种忧虑，希望通过峰会证明，2014年后也将长期致力于维护阿富汗稳定。

中国在阿富汗存在重要经济利益，也与阿富汗邻国巴基斯坦关系密切，因此有望成为促进阿富汗稳定的重要合作方。

中国拥有全球最大规模的外汇储备，与许多陷入经济低迷的西方国家相比，能更好地为阿富汗维稳提供资金。

但分析人士表示，中国或对深陷阿富汗问题保持警惕，且不希望采取站队做法，以免成为伊斯兰武装分子的目标。

美国的德国马歇尔基金会专家斯莫尔（Andrew Small）称：“我咨询过的中方官员对向阿富汗安全部队提供资金充满疑虑，他们称更愿意向民间或在经济方面提供支持。”（完）