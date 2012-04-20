〔中国新股〕人民网A股IPO发行价确定为20元,将募集资金13.82亿元

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透上海4月20日电---中国人民网股份有限公司周五公告称,其A股首次公开发行(IPO)发行价确定为20元人民币/股,据此计算,人民网此次将募集资金13.82亿元,为原计划的2.62倍.
公告并显示,按2011年净利润除以本次发行后的总股数计算,本次发行价对应市盈率为46.13倍;最终网上发行股数为5,530.5万股,中签率1.5039%;网下发行股数1,380.07万股,配售比例1.7766%.
人民网此次发行6,910.57万股A股,公司计划募集资金5.27亿元人民币,用于移动互联网增值业务等项目.
人民网拟上市目的地为上海证交所,主承销商为中信证券(6030.HK)(600030.SS).
中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先后在美国和香港上市.人民网是国内知名的具官方背景的门户网站,其A股上市具有标杆意义.此前有消息称,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)
参看细节,请点选上海证券交易所网站(here)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3