〔中国医药〕通化金马等九家药企抽检胶囊铬超标--药监局

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京4月20日电---中国国家食品药品监管局周四公布,包括通化金马药业(000766.SZ)在内的九家药品生产企业抽检显示,其所使用的胶囊铬含量超过国家药典限量标准,要求召回不合格产品,并查封上述企业胶囊剂生产场所.
药监局网站的新闻稿称,第一批检验主要针对媒体曝光的九家药品生产企业,结果表明33个品种42个批次中有23个批次不合格,上述企业包括长春海外制药集团有限公司、青海格拉丹东药业有限公司、四川蜀中制药有限公司、修正药业集团股份有限公司等.
稍早有媒体曝光了13个铬超标产品名单,国家食品药品监管局随后发出紧急通知,由于涉嫌铬超标,要求对13个药用空心胶囊产品暂停销售和使用.[ID:nSB1489874]
药监局表示,已责成企业所在省食品药品监管局查封上述企业胶囊剂生产场所,责令上述企业立即召回检验不合格批次药品,由所在地食品药品监管部门监督销毁;对使用铬含量超标胶囊生产药品的企业依法严厉查处.
同时,经查实浙江省新昌县卓康胶囊有限公司、浙江省新昌县华星胶囊厂、浙江新大中山胶囊有限公司存在严重违法违规行为,已责成浙江省食品药品监管局按照法定程序,吊销上述企业的药品生产许可证.
"鉴于绍兴地区药用空心胶囊生产混乱,产品危害涉及多个省份,对当地食品药品监管工作负有责任的人员作出处理.同时,对于涉嫌犯罪的相关人员,移送司法机关依法追究刑事责任,"国家药监局表示.
此外,药监局要求各省区市食品药品监管局全面开展药用明胶和药用空心胶囊生产企业的监督检查,要求药用空心胶囊企业严格原料把关和质量检验,严防工业明胶流入药用胶囊生产环节.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3