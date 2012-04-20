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债券 | 2012年 4月 20日 星期五 09:39 BJT

〔欧洲金融〕希腊银行业者财报料显示2011年录得巨额亏损

路透雅典4月20日电---希腊多家银行周五将公布财报,2011年料录得巨额亏损,关注焦点在于大规模债券减记及坏帐准备对银行资本的打击程度.

饱受债务危机及衰退打击,希腊四大银行--Alpha (ACBr.AT)、EurobankEFGr.AT、National(NBGr.AT)和Piraeus(BOPr.AT)的财报将充分显现受创灾情,投资者将聚焦于对资本的影响.

不过财报并没有计入上个月的希腊债务重组.根据国际货币基金组织(IMF)的估算,希腊债务重组导致债券持有人实际损失74%左右,抹去了银行业系统238亿欧元一级核心资本中的220亿欧元(290亿美元).

银行业者可能将根据净现值(NPV)来认列债务置换损失,因为银行业增资计划及会计处理问题尚未最后敲定.

这也就是多数分析师未给出亏损估值的原因.希腊银行业者将于雅典股市收盘后1430GMT时公布年度财报.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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