《全球重要经济事件一览表》--4月20日-4月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月20日(五)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(至4月22日).

华盛顿--G20财长和央行总裁会议(至4月22日)

东京--日本和五个湄公河三角洲国家(越南、老挝、柬埔寨、泰国和缅甸)会议(至4月21日).

华盛顿--IMF总裁拉加德就世界经济发表讲话(1230).

华盛顿--在2012年IMF和世界银行春季会议上,美国财政部长盖特纳主持转轨中的阿拉伯国家区域伙伴关系部长级会议(1800).

华盛顿--IMF总裁拉加德、墨西哥央行总裁卡斯腾斯、前美国白宫经济顾问委员会主席罗默、印度央行总裁苏巴拉奥和瑞典财政部长柏格将参加一个研讨会,题为"全球经济艰难之路"(1845).

斯德哥尔摩--瑞典央行举行一般委员会会议.

多哈--2012年世界投资论坛(至4月23日).

都柏林--爱尔兰央行副总裁Stefan Gerlach发表题为"楼市与金融稳定"的演讲(1600).

墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)贸易部长会议(最后一天).

华盛顿--G20代表和部长级会议(最后一天).

华盛顿--IMF中东与中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东与中亚地区经济展望举行新闻简布会(1300).

华盛顿--IMF亚太部门主管Anoop Singh就IMF亚太经济展望举行新闻简布会(1415).

华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre就IMF拉美与加勒比地区的经济展望与挑战举行新闻简布会.(1500)

华盛顿--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在欧洲研究所(European Institute)主办的会议上发表演讲,题为"欧洲货币政策面临的诸多挑战"(1630).

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森参加国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)的研讨会(2245).

4月21日(六)

华盛顿--国际货币与金融委员会(IMFC)全体会议(1200).

华盛顿--IMF总裁拉加德主持新闻发布会(1730).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(第二日).

华盛顿--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)和德国央行总裁魏德曼举行记者会(1130)

华盛顿--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加一个小组讨论会,会议主题为法国央行对公共债务的金融稳定检视(2100).

多哈--联合国贸易和发展会议第13次会议(UNCTAD XIII)(至4月26日).

4月22日(日)

华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(最后一日).

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.

4月23日(一)

苏黎世--瑞士央行发表2012年3月统计公报和银行业统计月报.

布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威工艺学院协会(Norwegian Polytechnic Society)发表讲话.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔在BBA流动性年会中发表演说.(0900)

纽约--德国央行总裁魏德曼在纽约经济俱乐部发表演讲,题为"全球经济展望--什么是最佳的政策组合?"(1545).

纽约--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表题为"货币问题-欧洲的视角"的演讲(2000).

4月24日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天)

日内瓦--世界贸易组织 (WTO)争端解决机构(DSB)会议.

马德里--西班牙央行副总Francisco Javier Ariztegui就金融业及新监管规定发表演说.

渥太华--加拿大央行总裁卡尼和高级副总裁麦克勒姆出席加拿大众议院财经常务委员会(Standing Committee on Finance)会议(1930).

4月25日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,发表政策声明(1630).随后美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克主持媒体简会(1815).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)/经济合作暨发展组织(OECD)/世界银行债券论坛(至4月26日).

哥本哈根--欧盟预算小组会议(至4月27日).

柏林--德国政府发表经济预测.

柏林--德国央行执委Andreas Dombret在欧洲货币杂志(Euromoney)会议上发表演讲,题为"迈向更稳健的欧洲"(0725).

东京--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在读卖新闻国际经济协会(Yomiuri International Economic Society)发表演讲,题为日本可持续增长面临的挑战(0300).

卢森堡--欧洲央行管理委员会成员莫尔许介绍卢森堡央行金融稳定评估报告.

布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧向欧洲议会经济和货币事务委员会发布欧洲央行年度报告(0915).

布鲁塞尔--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济和货币事务委员会描述和评论当前的经济与货币状况,并解释欧洲央行的政策立场(0700).

伦敦--清洁能源部长级会议(至4月27日).

奥斯陆--挪威央行发表银行放贷调查报告(0800).

塔林--爱沙尼亚举行有关经济政策声明的新闻发布会.

渥太华--加拿大央行总裁卡尼和央行副总裁麦克勒姆出席参议院银行、贸易和商业常务委员会会议(2015).

惠灵顿--新西兰央行宣布官方政策利率(OCR)(2100)

4月26日(四)

旧金山--美国财政部长盖特纳在2012美中战略及经济对话举行前,针对美国及全球经济发表演讲.(2000)

4月27日(五)

东京--日本央行货币政策会议.

东京--日本央行发表展望报告.

哥本哈根--欧盟预算小组会议(最后一日).

渥太华--加拿大央行总裁卡尼在渥太华商业期刊(Ottawa Business Journal)市长早餐会发表演讲(1225).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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