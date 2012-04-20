美国与加拿大经济指标预测--4月20日-4月27日****

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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路透4月20日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.6%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 +0.5% +0.6%
1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 -- 125.7
----------------------------------4月23日当周--------------------------------
4月23日(一)
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 -- -1.0%
4月24日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月21日当周 -- -1.0%
1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -- +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- -0.5%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月21日当周 -- +3.0%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 2月 -- -3.8%
经季节调整房价指数(较前月) -- 持平
未经季节调整房价指数(较前月) -- -0.8%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 -- 持平
(较上年同期) -- -0.8%
1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 32.0 31.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正7
4月25日(三)
0400 美国建筑许可年率(万户) 3月修正值 -- 74.7
1100 美国抵押贷款指数 4月20日当周 -- 725.4
再融资指数 -- 3,936.3
1230 美国耐久财(耐用品)订单 3月 -0.8% +2.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.2% +1.8%
扣除国防的耐久财订单 -- +2.0%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.7%
1630 美联储利率决定 -- 0-0.25%
4月26日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月21日当周 -- 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.475
续请失业金人数(万人) 4月14日当周 -- 329.7
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 3月 -- 负0.09
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 3月 +0.5% -0.5%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 4月 -- 正9
4月27日(五)
1230 美国雇佣成本 第一季 +0.5% +0.4%
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +2.3% +3.0%
GDP隐性平减指数 +2.0% +0.8%
最终销售 +1.6% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +1.2%
核心PCE物价指数 +2.0% +1.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月 76.2 75.7
现况指数 86.1 80.6
预期指数 69.8 72.5
1430 美国ECRI一周领先指标 4月20日当周 -- -- (完)
--编译 王兴亚;审校 张荻
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