〔中国经济〕增速放缓第二季度或现底部,短期宏观调控基调不变--专家

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透上海4月20日电---中国国务院发展研究中心副主任卢中原表示,中国经济在一季度增速放缓符合预期,预计经济或将在第二季度见底,未来增长的基本面变化不大,短期内宏观调控的总基调也不变.
中国证券报周五援引卢中原称,随着土地、劳动力等各方面要素成本上升,人口老龄化问题显现,中国经济增长逐步放缓符合客观规律.短期内宏观调控不会因此发生大的变化,总的基调不会变,但微调和预调永远都需要.
他同时指出,尽管步伐放缓,中国经济增长的基本面没有大的变化,随着城乡居民收入与经济增长同步,国内消费需求将十分旺盛,加上扩大进口,如此大的市场会带动经济前进的步伐.
未来居民消费支出将继续增加,消费对经济增长的拉动作用将会持续;预计在2011年-2015年间,内地城镇居民消费支出年增长率将达到8.5%,农村居民的年增长率则将达到10%.
不过卢中原预计,"十二五"(2011-2015年)期间经济发展会有所起伏,2013年情况可能会好过今年;而到"十三五"(2016-2020)期间,经济回调会比现在更加明显.
他并表示,中国经济结构转型的基本出发点是要保障民生;未来十年中,高耗能产业比重将继续下降,第三产业在经济中所占比重也将超越第二产业.
中国第一季度国内生产总值(GDP)同比增速连续五个季度下滑至8.1%,低于市场预期.但有专家认为,二季度即有望探底回升的乐观预期,或许使得政策并不会出于稳增长目的而松动过急.[ID:nSB1495862](完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3