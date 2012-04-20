〔中国铁路〕银行贷款陆续到位,今年铁路投资规模或略超计划--报载

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京4月20日电---中国证券报周五报导,二季度以来,商业银行陆续开始向铁路建设项目发放贷款,这将缓解此前铁路投资资金压力紧张的局面;随着资金的逐渐到位,铁路投资将逐渐恢复,如果资金到位情况较好,今年铁路投资或略超计划.
按照铁道部规划,2012年将安排的固定资产投资额为5,000亿元人民币,其中基本建设投资4,000亿元.[ID:nSB1304140]国务院总理温家宝此前明确表示,今年铁路5,000亿元投资要到位,使在建铁路线路开工.
报导还称,铁道部今年向发改委申请的发债规模也有所扩大,或达到1,500亿元,然铁路建设资金的主要来源仍将是银行贷款.
"蒙西至华中煤运通道等重要铁路线路将保开工.全年投资可能会略超计划规模,但幅度也不会太大,主要取决于地方资金的落实情况."报导援引业内人士称.
今年一季度铁路投资较去年同期大幅度下降.然铁道部此前表示,今年1-2月铁路固定资产投资和基本建设投资降幅略微缩窄;今年铁路建设资金基本已有着落,在建项目资金有保障.[ID:nSB1437950]
今年铁路投资的重点仍是"保在建"项目.铁道部部长盛光祖日前表示,要确保京石、石武客运专线按期开通运营,确保按计划全面兑现"十二五"(2011-2015年)铁路建设目标. (完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3