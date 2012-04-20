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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 08:48 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货扩大涨势,受中国购买传闻鼓舞

路透悉尼4月20日电---美国玉米期货周五继续上扬,受中国购买的传闻鼓舞,上日玉米期货录得三周来最大的百分比涨幅.

小麦期货延续升势,周四也录得3月底以来的最大百分比涨幅.与此同时大豆期货回升,受出口需求提振.

2353GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)-5月玉米合约CK2涨0.2%,周四大涨3.2%,为3月30日以来最大单日涨幅.5月小麦合约WK2升0.2%,上日劲扬2.3%.

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