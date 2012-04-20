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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 09:08 BJT

〔中港个股〕中国国航称控股股东考虑注资10.5亿,并在筹划非公开发行事宜

路透上海4月20日电---中国最大的航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周五公告称,公司控股股东中国航空集团正考虑注资约10.5亿元人民币.同时公司亦在筹划相关非公开发行股票事宜.

公告并称,目前中航集团公司正在考虑将此前收到的10亿元中央国有资本经营预算拨款,以及5,074万元中央国有资本经营预算节能减排资金预算拨款注入国航.

因有重大事项,公司A股股票自4月20日起停牌.H股今日亦暂停买卖.

中国国航A股周四收报6.25元,近一个月累计下跌6.99%.H股收报5.12港元,近一个月跌7.6%.(完)

参看详情,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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