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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 09:24 BJT

〔中股业绩〕中国建筑2011年净利135.4亿元,同比增长46.5%

路透北京4月20日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公布年度报告称,2011年公司实现净利135.4亿元人民币,同比增长46.5%.

年报并显示,去年公司实现营业收入4,828亿元,同比增长30.3%.新签合同额超过9,307亿元,同比增长16.1%.

公告指出,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元、保持年增超800亿元的良好势头.

中国建筑1-3月建筑业务方面,新签合同额达1,947亿元,同比增长1.7%;施工面积44,011万平方米,同比增长27.6%.不过新开工面积同比下降0.8%,达4,022万平方米.[ID:nSB1483862]

中国建筑周四收报3.22元,过去一个月累计上涨2.88%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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