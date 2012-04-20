〔中股业绩〕中国建筑2011年净利135.4亿元,同比增长46.5%

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京4月20日电---中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周五公布年度报告称,2011年公司实现净利135.4亿元人民币,同比增长46.5%.
年报并显示,去年公司实现营业收入4,828亿元,同比增长30.3%.新签合同额超过9,307亿元,同比增长16.1%.
公告指出,2012年公司将力争实现新签合同额9,000亿元,营业收入不低于5,600亿元、保持年增超800亿元的良好势头.
中国建筑1-3月建筑业务方面,新签合同额达1,947亿元,同比增长1.7%;施工面积44,011万平方米,同比增长27.6%.不过新开工面积同比下降0.8%,达4,022万平方米.[ID:nSB1483862]
中国建筑周四收报3.22元,过去一个月累计上涨2.88%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3