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债券 | 2012年 4月 20日 星期五 11:13 BJT

〔美国金融〕美联储明确表示,银行业者有两年的沃克尔规则适应期

路透华盛顿4月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四明确表示,至少2014年7月21日之前的这段时间为银行业者符合沃克尔规则的适应期,而各监管机构试图缓解华尔街对从今夏起将严格推行该规则的恐慌情绪.

美联储亦称,如有必要,其有能力进一步延长此项尚未敲定规则的调适期限.

沃克尔规则禁止银行业者用自有资金进行交易,并大大限制了银行业者投资对冲及私募股权基金的能力.沃克尔规则是2010年多德-弗兰克金融改革法案中的一部分.

监管机构去年10月提出了这一长达300页的规则,但已表示,其在最后期限2012年7月21日之前不太可能最终敲定这一规则.

根据法律,银行业者拥有两年的"调适期".但银行业者提问到,如果监管机构在最后期限前未能敲定最终版本,分阶段实施的策略该如何运作.

银行业者还警告称,由于在合规方面缺乏清晰的指引,市场可能会出现混乱局面.

监管当局周四试图安抚这些忧虑.

美联储在声明中称,"根据法律规定,除非美联储延长合规期",否则各机构有"整两年时间,以使其经营活动及投资完全合规."(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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