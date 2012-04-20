〔美国金融〕美联储明确表示,银行业者有两年的沃克尔规则适应期

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透华盛顿4月19日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四明确表示,至少2014年7月21日之前的这段时间为银行业者符合沃克尔规则的适应期,而各监管机构试图缓解华尔街对从今夏起将严格推行该规则的恐慌情绪.
美联储亦称,如有必要,其有能力进一步延长此项尚未敲定规则的调适期限.
沃克尔规则禁止银行业者用自有资金进行交易,并大大限制了银行业者投资对冲及私募股权基金的能力.沃克尔规则是2010年多德-弗兰克金融改革法案中的一部分.
监管机构去年10月提出了这一长达300页的规则,但已表示,其在最后期限2012年7月21日之前不太可能最终敲定这一规则.
根据法律,银行业者拥有两年的"调适期".但银行业者提问到,如果监管机构在最后期限前未能敲定最终版本,分阶段实施的策略该如何运作.
银行业者还警告称,由于在合规方面缺乏清晰的指引,市场可能会出现混乱局面.
监管当局周四试图安抚这些忧虑.
美联储在声明中称,"根据法律规定,除非美联储延长合规期",否则各机构有"整两年时间,以使其经营活动及投资完全合规."(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)