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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 09:11 BJT

〔全球金市〕金价小跌,受欧元区忧虑及美国数据表现黯淡拖累

路透新加坡4月20日电---金价周五小幅下跌,本周恐录得1%跌幅,对西班牙的忧虑持续不散,以及美国经济数据表现低迷,均打压金价.

0041 GMT,现货金XAU=小跌0.1%至每盎司1,640.89美元,本周累计跌幅可能达到1%.

美国期金GCcv1几无变动,报1,642美元.

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