〔中国股市〕周四融资买入较前日微减,包钢稀土交易活跃

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京4月20日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周四融资买入额 为296,561万元人民币,较上交易日减少1.3%.标的证券包钢稀土(600111.SS)交易活 跃,融资买入达22,268万元,居沪市首位. 融资及融券信用交易情况如下: 融资余额(万元) 融资买入额(万元) 融券余额(万元) 上海证券交易所 3,176,371 208,645 74,558 深圳证券交易所 1,536,445 87,916 51,373(完) 参看相关细节,请点选(here) (here) --发稿 李然; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK> 深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3