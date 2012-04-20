《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日(I)

**上海证券报**

--中国铁道部部长盛光祖日前表示,要确保京石、石武客运专线按期开通运营,确保按计划全面兑现"十二五"(2011-2015年)铁路建设目标.

--中国国航(601111.SS)(0753.HK)公告,从控股股东中国航空集团公司获悉,目前中航集团正考虑将此前收到的10亿元人民币中央国有资本经营预算拨款等注入公司,公司亦在筹划相关非公开发行股票事宜.

--中国中冶(601618.SS)(1618.HK)公告称,公司一季度累计新签合同额529亿元,同比降31.9%.

--中国建筑(601668.SS)年报显示,公司2011年实现净利润135.4亿元,同比增长46.5%.报告期内新增土地储备2,167万平方米.

**人民日报**

--中国首部《全国海岛保护规划》经过国务院批准后由国家海洋局正式公布实施,据规划的最新统计数据显示,中国拥有面积大于500平方米的海岛7,300多个,海岛陆域总面积近8万平方千米,海岛岸线总长14,000多千米.

--国家质检总局发出通知,要求各地质监部门在前一阶段工作基础上,立即组织开展对使用工业明胶加工食品违法行为的彻查严打行动,对所有明胶生产企业和使用明胶的食品生产企业一个不漏地进行检查,对发现的问题及时依法处置.

--交通运输部发布一季度经济运行分析显示,今年交通基础设施建设资金需求仍维持在较高水平,预计中央交通专项资金较上年将略有增长,但地方配套资金落实情况不容乐观.

--2011年,中国电解铝产量为1,806万吨,约占全球总产量的40%.尽管中国是产铝大国,但人均耗铝量与发达国家相比仍有不小差距.

**第一财经日报**

--国税总局《合伙企业及合伙人所得税实施办法》(草案)有望近期出台,其中合伙制私募股权投资机构在股权投资、非货币资产评估增值等方面的税收征管已被列入议程.

--卫生部、保监会等联合发布《关于商业保险机构参与新型农村合作医疗经办服务的指导意见》,明确了保险机构参与新型农村合作医疗经办的准入条件,要求委托经办服务周期不得少于三年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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