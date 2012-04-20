《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日(I)

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
**上海证券报**
--中国铁道部部长盛光祖日前表示,要确保京石、石武客运专线按期开通运营,确保按计划全面兑现"十二五"(2011-2015年)铁路建设目标.
--中国国航(601111.SS)(0753.HK)公告,从控股股东中国航空集团公司获悉,目前中航集团正考虑将此前收到的10亿元人民币中央国有资本经营预算拨款等注入公司,公司亦在筹划相关非公开发行股票事宜.
--中国中冶(601618.SS)(1618.HK)公告称,公司一季度累计新签合同额529亿元,同比降31.9%.
--中国建筑(601668.SS)年报显示,公司2011年实现净利润135.4亿元,同比增长46.5%.报告期内新增土地储备2,167万平方米.
**人民日报**
--中国首部《全国海岛保护规划》经过国务院批准后由国家海洋局正式公布实施,据规划的最新统计数据显示,中国拥有面积大于500平方米的海岛7,300多个,海岛陆域总面积近8万平方千米,海岛岸线总长14,000多千米.
--国家质检总局发出通知,要求各地质监部门在前一阶段工作基础上,立即组织开展对使用工业明胶加工食品违法行为的彻查严打行动,对所有明胶生产企业和使用明胶的食品生产企业一个不漏地进行检查,对发现的问题及时依法处置.
--交通运输部发布一季度经济运行分析显示,今年交通基础设施建设资金需求仍维持在较高水平,预计中央交通专项资金较上年将略有增长,但地方配套资金落实情况不容乐观.
--2011年,中国电解铝产量为1,806万吨,约占全球总产量的40%.尽管中国是产铝大国,但人均耗铝量与发达国家相比仍有不小差距.
**第一财经日报**
--国税总局《合伙企业及合伙人所得税实施办法》(草案)有望近期出台,其中合伙制私募股权投资机构在股权投资、非货币资产评估增值等方面的税收征管已被列入议程.
--卫生部、保监会等联合发布《关于商业保险机构参与新型农村合作医疗经办服务的指导意见》,明确了保险机构参与新型农村合作医疗经办的准入条件,要求委托经办服务周期不得少于三年.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3