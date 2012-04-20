〔全球金属〕诺而达乐观预期中国对铜元件需求将增加

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透圣地亚哥4月19日电---诺而达(Luvata)采购部高级副总裁Bob Kickham表示,预计到年底时中国对其铜元件需求将增加.今年迄今其中国销售下降14%.
该公司今年迄今在中国的销售下降,因需求疲弱.国有电力公司对Luvata中国铜元件工厂的能源供应减少也影响到产量并损及销售.
"我们有理由乐观地认为,临近年底和明年初时需求将回温,"Kichham在CESCO铜业会议期间接受路透专访时表示.
他说,今年前三个月Luvata's所有亚洲市场需求均疲弱.交易员对路透表示,中国白色家电库存处在高位,今年需求趋软.
他并指出,欧洲和北美市场表现不一,今年前三个月北美销售增加4%,欧洲则下降3%.
在销售下降的同时,该公司产品价格持稳,其他成本则下降.(完)
--编译 李爽; 审校 吴云凌
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3