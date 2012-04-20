〔路透调查〕加拿大今年经济增长料放缓,表现逊色于美国

* 2012年GDP料成长2.1%,与前次调查结果持平

* 加拿大2012年经济料落后于美国

* 分析师对经济成长的看法不及央行乐观

路透多伦多4月19日电---周四公布的路透调查结果显示,加拿大经济今年表现料落后于美国,较2011年放慢,有可能不及该国央行本周稍早所发布的更为乐观的预期.

虽然加拿大经济要好于许多西方国家,尤其是欧洲国家,但在在过去一周进行的调查中,约30位受访分析师的预测仍然透露出一种谨慎感.

调查结果显示,今年该国经济料增长2.1%,与三个月前调查的结果持平,与美国经济成长2.3%的预估相比也略嫌疲弱.

受访者上调了今年前两个季度的成长目标,但下调了下半年的展望.

相反,加拿大央行则认为经济正在大踏步走向全速增长,到2013年上半年便可达到这一水平.

"加拿大在2011年和2012年确实提早做了不少工作,因此可以说该国的经济复苏较为提前,"道明证券首席加拿大宏观经济分析师David Tulk说,"现在要等待美国经济增强来提供更多外部支持.美国的经济复苏迄今为止十分缓慢,也只有到了现在才开始看出一点头绪."

本次调查显示,加拿大经济在2013年的成长率料与美国持平,为2.4%.

加拿大央行的预测更为乐观,其本周发布的最新经济展望中预计今明两年国内经济增长率均为2.4%.

加拿大兴旺繁荣的房屋市场一直没有像美国那样出现修正,这依然让分析师忧心不已,政策制定者也继续关注于此.

调查中预计2012年房屋开工平均年率为19万户,高于前次调查预估值18万户.3月房屋开工年率意外跳升至21.56万户.

**即将迎来升息**

加拿大央行周二表示可能需要开始升息,尽管对于目前欧债危机发作的忧虑尚未完全消退.

央行这一出人意料的强硬立场促使国内部分一级市场交易商将升息的时间预估提前,不过多数还是认为首次升息要到明年.

"只要目前的超低利率环境不改变,对房地产的投资热就会持续."Tulk说.

尽管加拿大经济取得温和增长,但调查认为今年美国经济的表现将在几年来首次超越加拿大.

预计加拿大今年失业率在7.3%,明年有望降至7.0%,较上次调查的结果没有变化.

扣除食品和能源价格的核心通胀率今年料在1.9%,前次调查预估为2.0%.(完)