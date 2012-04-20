《独家新闻》私募股权公司CVC就收购AlixPartners接近达成协议--消息

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透纽约4月19日电---数位知情消息人士称,私募股权公司CVC Capital Partners CVC.UL接近达成协议,将以逾10亿美元收购重组咨询公司AlixPartners.
消息人士称,CVC最近击败包括Madison Dearborn Partners和Providence Equity Partners在内的其他收购公司,得以从私募股权公司Hellman & Friedman手中买下AlixPartners.
其中一位消息人士说,收购AlixPartners的交易可能最快于周一宣布.
另外,其他消息人士上周告诉路透,Hellman & Friedman出售AlixPartners的谈判进入后期阶段,美银美林(BAC.N)和高盛(GS.N)担任顾问.
CVC Capital、Hellman & Friedman、AlixPartners和美银美林拒绝置评,高盛、Madison Dearborn及Providence也未立即发表评论.(完)
--编译 王兴亚;审校 白云
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。