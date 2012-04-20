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市场报道 | 2012年 4月 20日 星期五 10:45 BJT

《独家新闻》私募股权公司CVC就收购AlixPartners接近达成协议--消息

路透纽约4月19日电---数位知情消息人士称,私募股权公司CVC Capital Partners CVC.UL接近达成协议,将以逾10亿美元收购重组咨询公司AlixPartners.

消息人士称,CVC最近击败包括Madison Dearborn Partners和Providence Equity Partners在内的其他收购公司,得以从私募股权公司Hellman & Friedman手中买下AlixPartners.

其中一位消息人士说,收购AlixPartners的交易可能最快于周一宣布.

另外,其他消息人士上周告诉路透,Hellman & Friedman出售AlixPartners的谈判进入后期阶段,美银美林(BAC.N)和高盛(GS.N)担任顾问.

CVC Capital、Hellman & Friedman、AlixPartners和美银美林拒绝置评,高盛、Madison Dearborn及Providence也未立即发表评论.(完)

--编译 王兴亚;审校 白云

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