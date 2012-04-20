〔路透调查〕巴西经济成长料在今年稍晚加速,但亦将推升通胀

路透圣保罗4月19日电---周四一份路透调查显示,巴西大力重振经济成长的举措料将在今年稍晚时产生效果,得以赶上拉丁美洲其他国家脚步,但代价是通胀加速.

巴西经济继去年仅成长2.7%后,将从接近完全就业的国内市场获得动力,根据35位分析师的预估中值,2012年巴西经济料成长3.2%,2013年预计增长4.3%.

调查显示,墨西哥今年和明年经济料成长3.5%,因受到美国经济复苏的支持.而受强劲国内需求提振的哥伦比亚经济,预计今明两年将成长5%,表现优于邻国.

"问题在于巴西复苏的速度,而不是复苏本身."J. Safra首席分析师Carlos Kawall称,他曾担任巴西财长.

"经济已在本季出现反弹,只不过幅度还不大."他补充道.

巴西央行周三将指标利率由9.75%调降至9%,接近历史低点,藉以支撑疲弱不振的经济.[ID:nST0514449].

参与路透调查的28位分析师中,有16位称热钱涌入是对拉丁美洲的主要疑虑之一,因热钱可能令本币估值过高,且令经济过热.

获得10位以上分析师提及的其他风险,包括大宗商品价格波动、保护主义抬头和通胀.巴西政府推行刺激成长政策的副作用,是通胀料将上扬.

巴西IPCA通胀率2012年底料为5.3%,2013年底前料在5.6%,高于政府4.5%的通胀目标.

巴西通胀率预计也将高于其他拉丁美洲国家.(完)