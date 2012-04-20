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债券 | 2012年 4月 20日 星期五 10:24 BJT

〔中国新债〕绍兴交通投资集团下周三将发行3亿元中期票据,期限三年

路透上海4月20日电---中国绍兴市交通投资集团有限公司周五公告称,将于下周三(25日)在银行间债市
簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
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 绍兴交通      6.9       3       3    4/25簿记建档  兴业银行      AA        4/26        4/27
 投资集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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