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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 10:29 BJT

〔中国新债〕山西煤炭运销集团下周五将发行30亿元中期票据,期限五年

路透上海4月20日电---中国山西煤炭运销集团有限公司周五公告称,将于下周五(27日)在银行间债市
簿记建档发行30亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 山西煤炭       30       30       5   4/27簿记建档   招商银行      AAA       4/28       5/2
 运销集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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