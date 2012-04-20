《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日(II)

《焦点》中国禽流感疫情严重，蛋鸡养殖户腹背受敌苦不堪言
路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
**证券时报**
--中国国家发改委财政金融司金融处处长刘健钧昨日表示,合伙制企业不需要验资的法律漏洞、地方政府出台的税收优惠政策被利用、备案监管制度不到位,是造成私募股权基金领域非法集资事件频发的三个主要原因.
**每日经济新闻**
--据记者统计,2011年股份制商业银行承兑汇票、信用证保证金存款增速约20%,最高增幅亦达107%.有分析师指出,今年银行揽存任务依然繁重,料承兑汇票、信用证仍是重要揽存渠道.
**国际商报**
--工信部透露,酝酿已久的《钢铁企业兼并重组指导意见》今年年内有望正式公布,目前草案已完成,正处于部内相关司局会签阶段.
--为规范零售行业收费行为,上海市将推动大型零售企业转变经营方式,引导企业逐步实行买断经营模式(将各种合理费用统一纳入到企业商品毛利).
**中国贸易报**
--光伏产品价格在2011年大幅下降,太阳能硅片下滑已达70%,据光伏行业调研机构IMS Research最新调查显示,预计2012年将延续价格下降这一趋势.
**中国化工报**
--4月18日,全球首个煤油共炼项目在陕西延长石油集团开工,该项目概算总投资17.9亿元,项目将制取柴油、汽油调合组分、液化气及石脑油能产品.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/赵红梅; 审校 黄凯
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路透北京2月24日 - 中国爆发历来最严重的禽流感疫情后，许多家禽市场关闭，蛋鸡养殖户只得继续花钱喂养许多早该屠宰当作肉品卖掉的蛋鸡。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3