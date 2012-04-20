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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 10:54 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日(II)

**证券时报**

--中国国家发改委财政金融司金融处处长刘健钧昨日表示,合伙制企业不需要验资的法律漏洞、地方政府出台的税收优惠政策被利用、备案监管制度不到位,是造成私募股权基金领域非法集资事件频发的三个主要原因.

**每日经济新闻**

--据记者统计,2011年股份制商业银行承兑汇票、信用证保证金存款增速约20%,最高增幅亦达107%.有分析师指出,今年银行揽存任务依然繁重,料承兑汇票、信用证仍是重要揽存渠道.

**国际商报**

--工信部透露,酝酿已久的《钢铁企业兼并重组指导意见》今年年内有望正式公布,目前草案已完成,正处于部内相关司局会签阶段.

--为规范零售行业收费行为,上海市将推动大型零售企业转变经营方式,引导企业逐步实行买断经营模式(将各种合理费用统一纳入到企业商品毛利).

**中国贸易报**

--光伏产品价格在2011年大幅下降,太阳能硅片下滑已达70%,据光伏行业调研机构IMS Research最新调查显示,预计2012年将延续价格下降这一趋势.

**中国化工报**

--4月18日,全球首个煤油共炼项目在陕西延长石油集团开工,该项目概算总投资17.9亿元,项目将制取柴油、汽油调合组分、液化气及石脑油能产品.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/赵红梅; 审校 黄凯

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