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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 10:35 BJT

〔中国新债〕无锡产业发展集团下周三将发行3亿元中期票据,期限三年

路透上海4月20日电---中国无锡产业发展集团有限公司周五公告称,将于下周三(25日)在银行间债市
簿记建档发行3亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                       (缴款日)
 =============================================================================================
 无锡产业       12       3       3    4/25簿记建档  交通银行      AA        4/27       4/28
 发展集团                                           工商银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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