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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 11:41 BJT

〔中国新债〕重庆文资下周三将发行2亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月20日电---中国重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司周五公告称,将于
下周三(25日)在银行间债市簿记建档发行2亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 重庆文资       6         2       12   4/25簿记建档    国开行      AA+       4/26       4/27       
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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