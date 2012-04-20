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亚洲 | 2012年 4月 20日 星期五 11:00 BJT

〔日本债市〕公债价格变动不大,市场预计下周日本央行将再次放宽政策

路透东京4月20日电---日本政府公债价格周五几无变动,指标10年期公债徘徊在略高于17个月低位的水平,此前有关日本央行推出进一步宽松举措的政治压力加剧.

市场一致认为,日本央行将在4月27日会议上决定再度放宽政策.消息人士表示,该央行可能将65万亿(兆)日圆的资产购买和贷款计划扩大5或10万亿日圆,增加的额度将用于购买日本公债.[ID:nSB1495976].

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